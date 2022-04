Barcelona-Sevilla: jogo grande em Espanha

CÓD 131 Barcelona 1.45 Empate 4.19 Sevilha 6.17

Duelo de topo na 30.ª jornada da Liga espanhola, numa partida que promete emoções fortes entre o 3.º e o 2.º colocados da tabela, que entram em campo separados por apenas 3 pontos. Quer isto dizer que uma eventual vitória do Barça resultará numa troca de posições com o Sevilha, sendo que os catalães têm ainda uma partida por disputar.A viver uma grande fase, o Barcelona chega a este jogo vindo de 12 duelos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas (contando todas as provas). Em termos de Liga espanhola, o Barcelona marcou pelo menos 4 golos nos últimos três jogos caseiros, sendo que nos últimos quatro, também em casa, venceu tanto ao intervalo como no final. Os catalães levam ainda cinco vitórias consecutivas e nos últimos sete jogos houve pelo menos um total de 3 ou mais golos.Quanto ao Sevilha, não venceu nenhum dos últimos três jogos, sendo que nos cinco mais recentes nenhum teve mais do que 2 golos. Em termos de liga espanhola, os andaluzes levam cinco empates consecutivos fora de portas.Em termos de confronto direto, o Barcelona perdeu apenas 3 dos últimos 34 jogos com os andaluzes. No mais recente, disputado em dezembro, o marcador ficou numa igualdade a um golo.