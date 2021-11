Barcelona-Vive Kielce: duelo de topo na Champions

CÓD 368 Barcelona 1.37 Empate 9.5 Vive Kielce 3.3

Encontro da 7.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, com o Barcelona a receber a visita do Vive Kielce, numa partida que promete emoções fortes até porque estarão em confronto duas das equipas mais fortes da Europa do andebol.Em primeiro lugar neste grupo, com 10 pontos, o Vive Kielce tem cinco vitórias e uma derrota, chegando a este duelo vindo dessses cinco triunfos seguidos nesta Champions. Para lá desse registo na prova de clubes europeia, o conjunto de Kielce vai mesmo em 12 triunfos consecutivos juntando os duelos do plano interno. Do ponto de vista individual, Dylan Nahi com 29 golos é o melhor marcador nesta Champions, ao passo que Alex Dujshebaev é o melhor assistente, com 25 passes.Quanto ao Barcelona, tem quatro vitórias, um empate e uma derrota nesta Champions. Juntando todas as competições leva três vitórias seguidas e nove jogos consecutivos sem perder. Os catalães têm também um bom registo no confronto direto, com três triunfos seguidos diante dos polacos, ainda que os jogos mais recentes sejam da época 2018/19.