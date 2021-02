Barnsley-Blackburn Rovers: empatados a meio da tabela

Empatadas a meio da tabela com 39 pontos - fazem parte de um grupo de cinco equipas com a mesma pontuação -, Barnsley e Blackburn Rovers encontram-se esta quarta-feira no Oakwell Ground, numa partida da 29.ª jornada do Championship na qual estarão em confronto duas equipas a viver período recentes bem distintos.



Os da casa, que estão em 12.º lugar, chegam vindos de uma vitória importante fora de casa, que serviu para travar uma série de cinco jogos seguidos sem ganhar. Quanto ao Blackburn, no nono lugar, vem de duas derrotas seguidas, mas a verdade é que nos jogos anteriores até tinha bons resultados, com três vitórias e um empate nos quatro duelos prévios.



Note-se que estas duas equipas se enfrentaram já esta temporada. Foi em novembro, numa vitória do Rovers por 2-1 em casa. Como será desta vez?

CÓD 199 Barnsley FC 2.5 Empate 3.09 Blackburn R. 2.58