Barnsley FC-West Bromwich: duas equipas em fases distintas

Barnsley FC Empate West Bromwich Albion

Na abertura da joranda 23 do Championship, Barnsley FC e West Bromwich encontram-se no Oakwell Ground, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas por 20 posições na tabela e por incríveis 27 pontos.Em melhor situação está o conjunto visitante, com 40 pontos, conseguidos através de 11 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, o West Bromwich tem 30 golos marcados e 17 sofridos, sendo que nos últimos quatro encontros não perdeu nenhum (venceu dois e empatou dois). Em termos de golos, apenas um dos últimos sete se viram 3 ou mais no marcador.Quanto ao Barnsley FC, tem 13 pontos, conseguidos através de 2 vitórias, 7 empates e 13 derrotas, com 15 golos marcados e 34 sofridos. O conjunto da casa não venceu nenhum dos últimos seis duelos, sendo que nesse período perdeu quatro e empatou dois. Por outro lado, em seis dos últimos sete jogos o Barnsley foi o primeiro conjunto a marcar.Em termos de confronto direto, o West Bromwich leva quatro encontros sem perder, sendo que nos últimos cinco marcou e também sofreu. Os dois duelos mais recentes foram em 2019/20, com dois empates: 2-2 em casa do WBA e 1-1 em casa do Barnsley. Como será desta?