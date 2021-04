Barnsley-Reading: equipas lutam pelo playoff de acesso à Premier League

Barnsley e Reading defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 39.ª jornada do Championship, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que lutam afincadamente por um lugar nos playoff de acesso à Premier League.

À entrada para esta ronda, o Barnsley posiciona-se no 5.º lugar, com 64 pontos, fruto de 19 vitórias, sete empates e 12 derrotas, enquanto que o Reading encontra-se no 6.º posto (último que dá acesso ao playoff), com 62 pontos, após somar 18 triunfos, oito empates e 12 derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o Barnsley registou três vitórias (Birmingham, Bournemouth e Wycombe), um empate (Derby County) e uma derrota (Sheffield Wednesday), ao passo que o Reading somou dois triunfos (Balckburn e Sheffield Wednesday), dois empates (Nottingham Forest e Queens Park Rangers) e uma derrota (Birmingham).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Reading, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Barnsley a não conseguir levar a melhor em nenhum dos restantes duelos.