Barnsley-Swansea: forasteiros com vantagem no confronto direto recente

Barnsley e Swansea City defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais do playoff do Championship (segundo escalão inglês de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam resultados algo semelhantes nas mais recentes partidas realizadas.

Nos últimos cinco jogos disputados no campeonato, o Barnsley registou duas vitórias (Rotherham e Preston), um empate (Norwich) e duas derrotas (Coventry e Preston), enquanto que o Swansea City somou um triunfo (Derby County), dois empates (Wycombe e Reading) e dois desaires (QPR e Watford).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Swansea City, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Barnsley a não vencer nenhum dos restantes embates registados.