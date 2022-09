Barracas Central-Gimnasia La Plata: 5.º visita reduto do 19.º na Argentina

CÓD 277 Racing Clube 1,74 Empate 3,3 Rosário Central 4,25

Quinto colocado na tabela do campeonato argentino (com 36 pontos), a apenas 3 pontos do segundo, o Gimnasia La Plata visita esta sexta-feira o reduto do Barracas Central, num duelo da 22.ª jornada no qual terá pela frente o 19.º colocado, com menos 9 pontos na tabela.Apesar de estar em melhor posição, o Gimnasia La Plata vem numa fase menos boa, já que perdeu três dos últimos quatro jogos, dois deles nos encontros mais recentes. Quanto ao Barracas Central, nos últimos quatro venceu dois, empatou e perdeu outro.Em termos de confronto direto, este será o primeiro jogo da história entre estas duas equipas.