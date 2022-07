Barracas Central-San Lorenzo: visitantes ainda não perderam

CÓD 123 Barracas Cent. 2.9 Empate 3 San Lorenzo 2.3

Em jogo da sexta jornada do campeonato argentino, Barracas Central e San Lorenzo encontram-se na noite deste domingo em Barracas, num duelo que colocará frente a frente o 27.º (e penúltimo) e o 9.º.Com 3 pontos, conseguidos com três empates, o Barracas Central ainda busca a sua primeira vitória, mas também procura travar uma sequência de jogos sempre a sofrer golo, que dura já no torneio anterior (são nove encontros seguidos). Em cinco dos últimos sete jogos, refira-se, o Barracas Central foi a primeira equipa a marcar e chegou ao intervalo na frente. Por outro lado, nesses mesmos sete jogos ambas as equipas marcaram. Em termos individuais, a equipa da casa contará com o regresso de Dylan Glaby, que foi baixa diante do Banfield devido a suspensão.Quanto ao San Lorenzo, tem 7 pontos, fruto de um triunfo e quatro empates. É uma das equipas que ainda não perdeu até ao momento e entra em campo numa sequência de sete encontros sem perder, contando também dois do torneio anterior. Em oito dos últimos dez jogos do San Lorenzo ambas as equipas marcaram, sendo que apenas um dos últimos seis teve 3 ou mais golos. Em termos de jogadores, Cristián Zapata e Francisco Perruzzi estão em dúvida.Este será o segundo jogo da história entre ambas as equipas, depois do empate a um golo em 2012 para a Taça da Argentina.