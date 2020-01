Barys Nur-Sultan-São Petersburgo: encontro de topo na KHL

Segue a todo o gás a disputa da KHL, com um duelo que promete emoções fortes entre Barys Nur-Sultan e São Petersburgo. Terceiros colocados no Este, com 50 pontos, os da casa entram em campo após terem perdido em casa do Spartak, ao passo que os forasteiros, segundos no Oeste com 56, ganharam na partida mais recente diante do Metallurg Magnitogorsk.



De notar que este será o segundo encontro do ano civil entre estas duas equipas, tendo o São Petersburgo vencido ambos, disputados em janeiro, por 3-2. Como será o terceiro?

CÓD 201 Barys Nur-Sultan 3.2 Empate 3.58 São Petersburgo 1.92