Basaksehir-Man. United: red devils tentam voltar ao caminho das vitórias

O Basaksehir recebe, esta quarta-feira, o Manchester United em jogo a contar para a 3.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, num encontro que irá colocar frente a frente duas equipas em posições bem distintas na classificação atual.

À entrada para este jogo a formação turca posiciona-se no último lugar, sem qualquer ponto conquistado, fruto de duas derrotas nas duas primeiras jornadas, diante de RB Leipzig e Paris Saint-Germain, enquanto que a equipa de Bruno Fernandes encontra-se na liderança do grupo, com seis pontos, após somar dos triunfos diante de RB Leipzig e Paris Saint-Germain.

Nos últimos cinco partidas disputadas, entre todas as competições, o Basaksehir registou três vitórias (Trabzonspor, Antalyaspor e Konyaspor) e duas derrotas (RB Leipzig e Paris Saint-Germain), ao passo que o Manchester United somou três triunfos (Newcastle, Paris Saint-Germain e RB Leipzig), um empate (Chelsea) e uma derrota (Arsenal).

Note-se que este será o primeiro duelo na história das duas equipas.