Basaksehir-Sporting: leão em vantagem

A viver uma inédita sequência de quatro partidas consecutivas sem perder - entre duelos da Liga NOS e da Liga Europa -, o Sporting procura esta quinta-feira assegurar o apuramento para os 'oitavos' da segunda prova da UEFA, quando pelas 17h55 visitar o reduto dos turcos do Basaksehir, uma equipa à qual venceu por 3-1 há uma semana, em Alvalade.



Moralizado por essa tal sequência positiva e também pelo triunfo da primeira mão, onde conseguiu uma das melhores atuações da época, o leão entra em campo depois de no fim de semana ter ganho ao Boavista, numa partida na qual Andraz Sporar fez o seu segundo golo com a camisola do Sporting - o esloveno, refira-se, é um dos melhores marcadores da Liga Europa, com um total de oito golos marcados entre leão e Slovan Bratislava.



De notar que os turcos não perdem em casa numa partida oficial desde novembro, mês no qual foi batido pela Roma, por 3-0. De lá para cá, em oito duelos, a equipa de Istambul ganhou seis e empatou dois. Quanto ao leão, refira-se, empatou a um com o Besiktas na última visita à Turquia.

CÓD 106 Basaksehir 2.23 Empate 3.2 Sporting CP 3.07