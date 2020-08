Basileia-Eintracht Frankfurt: helvéticos com vantagem importante

Aí está o regresso da Liga Europa, com o Basileia a receber a visita do Eintracht Frankfurt, numa partida da 2.ª mão dos oitavos-de-final na qual os helvéticos entram em campo com uma importante vantagem de 3-0 conseguida no primeiro encontro, disputado há quase cinco meses.



Com essa grande diferença de tempo entre jogos, a verdade é que os momentos são bem distintos, mas a verdade é que os helvéticos entram em campo bem mais carregados do que os alemães, já que fecharam o respetivo campeonato na segunda-feira, ao passo que os alemães não jogam oficialmente desde 27 de junho.



Olhando a estatísticas, de notar que o Basileia não sofreu golos nos últimos quatro jogos disputados na Liga Europa, sendo que em todos conseguiu chegar ao intervalo e ao final a ganhar. Por outro lado, os últimos sete duelos europeus dos de Frankfurt, uma equipa onde atuam André Silva e Gonçalo Paciência, tiveram pelo menos três golos.

