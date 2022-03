Basileia-Marselha: pelo acesso aos 'quartos' da Conference League

CÓD 147 Basileia 2.95 Empate 3.25 Marselha 2.05

Depois da vitória por 2-1 conseguida em casa, há uma semana, o Marselha visita esta quinta-feira o reduto do Basileia, numa partida dos oitavos-de-final da Conference League na qual enfrentará um conjunto suíço que, a atuar em casa tem por hábito conseguir bons resultados.Segundo colocado na sua Liga, com 47 pontos em 26 jogos, o Basileia tem apenas uma derrota caseira no campeonato, e neste encontro tentará confirmar esse registo positivo no seu reduto. Em termos de dados relativos aos últimos jogos, note-se que apenas dois dos últimos dez jogos do Basileia não tiveram pelo menos 3 golos.Quanto ao Marselha, vai em quatro jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em quatro dos últimos cinco foi o primeiro conjunto a marcar e aquele que chegou ao descanso na frente. O único em que tal não sucedeu... perdeu. Foi diante do Marselha, no início do mês, numa partida que terminou em 1-0 favorável aos marselheses.