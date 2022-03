Basileia-St. Gallen: 3.º contra 5.º na Liga suíça

CÓD 216 Basileia 1.83 Empate 3.4 St. Gallen 3.35

Encontro da 24.ª jornada da Liga suíça, com o terceiro colocado Basileia a receber a visita do quinto St. Gallen, numa partida entre duas equipas que estão separadas por 11 pontos na tabela.Com 40, o Basileia chega a este jogo vindo de uma derrota diante do Zurique, a segunda em três jogos. Em termos estatísticos, os últimos nove jogos do Basileia tiveram pelo menos 3 golos, sendo que em cinco dos últimos sete foi o Basel o primeiro conjunto a faturar.Quanto ao St. Gallen, está numa grande fase, com quatro vitórias consecutivas e dez jogos seguidos sem perder - em oito deles foi mesmo a primeira equipa a marcar. Já em cinco dos últimos sete, refira-se, houve pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.Em termos de confronto direto, apenas um dos últimos cinco jogos teve mais do que 3 golos, sendo que na primeira volta, em Basileia, o St. Gallen venceu por 1-0.