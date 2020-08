Basileia-Young Boys: final da Taça da Suíça

Aí está o encontro de abertura da temporada na Suíça - que na prática se refere à época passada -, com Basileia e Young Boys a discutirem a final da Taça, numa partida na qual se enfrentarão duas formações que chegam a este jogo vindos de fase recentes distintas.



Os de Basileia, terceiros no campeonato da época passada, jogaram no início de agosto os derradeiros jogos da Liga e ainda estiveram na disputa da final-8 da Liga Europa - caíram nos quartos-de-final, perante o Shakhtar Donetsk -, tendo no fim de semana passado assegurado o passaporte para esta final com uma goleada ao Winterthur.



Quanto ao Young Boys, assegurou o seu apuramento no início de agosto - na altura em que o Basileia discutia os jogos da Liga Europa - e enfrentou uma curta pausa até quarta-feira, quando venceu por 3-1 num duelo das rondas prévias da Liga dos Campeões. Um registo positivo que permitiu à equipa de Berna ampliar para nove o número de vitórias consecutivas, mas que também serviu para manter o registo de ter sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos 8 duelos. Por outro lado, nesse duelo somou também o quarto consecutivo a sofrer, sendo que em 4 dos últimos 5 se registaram pelo menos 3 golos no total e ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, neste ano de 2020 já se registaram dois duelos entre estas duas formações, havendo por agora uma vitória para cada lado. A primeira foi do Young Boys, por 2-0, tendo o Basel respondido com um triunfo por 3-2 em julho. Em ambos os jogos houve uma expulsão (sempre para a equipa derrotada), sendo que apenas um deles foi 'contra' a tendência recente de golos, com pelos menos 3 em oito dos últimos dez duelos, sempre com tentos de ambas as equipas.

CÓD 121 Basileia 2.99 Empate 3.13 Young Boys 1.91