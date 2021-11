Baskonia-Est. Vermelha: bascos em mau momento

Encontro da 10.ª jornada da Euroliga, com os sérvios do Estrela Vermelha a visitarem esta terça-feira o reduto dos espanhóis do Baskonia, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas por seis posições. Em melhor condição está o conjunto sérvio, no 10.º posto com quatro vitórias e cinco derrotas, ao passo que os espanhóis surgem em 16.º, com três triunfos e seis desaires.



Olhando ao registo recente nesta Euroliga, o Baskonia sofreu quatro derrotas consecutivas, ao passo que os sérvios levam dois triunfos seguidos, que permitiram subir na tabela e, também, superar na classificação precisamente o conjunto que será adversário nesta jornada da prova mais importante de clubes do basquetebol europeu.



Com Rokas Giedraitis (12,3 pontos por jogo), Tadas Sedekerskis (6 ressaltos por jogo) e Jayson Granger (4,2 assistências por jogo) nesta Euroliga, os espanhóis venceram somente dois dos últimos dez encontros que disputaram em todas as competições. Têm uma média de 72 pontos nessa última dezena de partidas e os seus encontros tiveram em média 153.



Quanto ao Estrela Vermelha, vai em cinco vitórias seguidas - contando todas as competições -, sendo que em todos eles ao intervalo já vencia. Tem uma média de 73 pontos marcados nos últimos dez jogos, mas aqui com um registo global inferior, apenas 140 em média. Do ponto de vista individual, Nikola Kalinic, Ognjen Kuzmic e Nate Wolters são os destaques, com 12,6 pontos, 6 ressaltos e 4,3 assistências de média por jogo, respetivamente.



Nota final para o confronto direto, que no ano passado deu um triunfo para cada lado. No registo mais amplo, houve uma média de 152 pontos nos últimos dez jogos entre estas duas equipas, com um equilíbrio de 76 para cada equipa.

Por Record