Baskonia-Fenerbahçe: espanhóis e turcos na Euroliga

Ainda com esperanças de apuramento para a próxima ronda da Euroliga, Baskonia e Fenerbahçe jogam esta quinta-feira cartadas decisivas na luta por esse objetivo, quando pelas 20 horas se encontrarem em Vitória, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 14.º, respetivamente.



Vindos de uma vitória prometedora diante do Barcelona, no primeiro jogo do ano, os bascos tentam encarrilar uma série positiva, isto num duelo no qual terão pela frente uns turcos que também venceram na última partida, ao baterem o Olympiacos fora de casa por 96-87.



De notar que este será o segundo duelo da temporada entre espanhóis e turcos, tendo o Fenerbahçe vencido o encontro até agora disputado, por 87-80. História para repetir?

CÓD 162 Baskonia 2.22 Empate 10.87 Fenerbahçe 1.69