Baskonia-Joventut: com o playoff na mira

Encontro da 36.ª jornada da Liga ACB, com o Baskonia a receber a visita do Joventut, numa partida entre duas equipas que estão dentro das posições de playoff e que nesta fase procuram acima de tudo melhorar o seu registo para ainda sonhar com uma melhoria da sua situação posterior.



Quinto colocado, o Baskonia entra em campo ainda com chances claras de acabar em quarto, até porque, com menos uma vitória do que o Valencia, tem menos três encontros do que os che. Quanto ao Joventut, tem a sua posição no playoff longe de estar garantida, mas a verdade é que tem tudo do seu lado para o conseguir.



Olhando aos últimos dez jogos, o Baskonia tem uma média de 88 pontos contra os 87 dos visitantes, sendo que a nível de total de pontos na última dezena de partidas o registo é de 179 contra 175.



Em relação ao confronto direto, há uma vitória para cada lado, sendo a mais recente em fevereiro, com triunfo do Baskonia por 96-87. Quanto à questão pontual, os últimos dez jogos tiveram em média 162 pontos, 84 marcados pelo Baskonia e 77 por parte do Joventut.