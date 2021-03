Baskonia-Olimpia Milano: italianos melhores no confronto direto

Baskonia e Olimpia Milano defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram na primeira metade da tabela da prova.

À entrada para esta ronda, Baskonia posiciona-se no 9.º lugar, com 16 vitórias e 14 derrotas, enquanto que o Olimpia Milano encontra-se no 4.º posto, com 19 triunfos (dois em OT) e onze derrotas (um em OT) até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Baskonia registou quatro vitórias (Obradoiro CAB, Bayern Munique, Zenit Petersburgo e Bilbao) e uma derrota (Real Madrid), ao passo que o Olimpia Milano somou três triunfos (CSKA Moscovo, Brescia e Cantu) e duas derrotas (Trento e Barcelona).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Olimpia Milano, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas formações, com o Baskonia a levar a melhor nos dois restantes embates.