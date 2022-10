Baskonia-Partizan: encontro da 2.ª ronda da Euroliga

CÓD 345 Baskonia 1,6 Empate 13 Partizan Belg. 2,45

Depois de inícios de participação nesta Euroliga distintos, Baskonia e Partizan encontram-se esta sexta-feira em solo basco, numa partida da 2.ª jornada que colocará frente a frente uma formação espanhola que venceu na primeira ronda, diante de uma equipa sérvia que no arranque foi batida.Fora de casa, diante do Valencia, o Baskonia venceu por 81-71 nesse arranque, ao passo que os sérvios, fora de portas também, perderam de forma clara diante do Alba Berlim, por 100-84. Curiosamente, depois desse jogo ambas as equipas tiveram compromissos internos com desfechos distintos: o Baskonia perdeu; o Partizan venceu.Quanto ao plano individual, com apenas um jogo para reportar, Marik Kotsar destacou-se com 21 pontos e 9 ressaltos nos espanhóis, ao passo que do lado oposto a figura até agora é Dante Exum, com 22 pontos nesse arranque.