Baskonia-Zalgiris Kaunas: hora de jogar todas as fichas

Com a fase regular da Euroliga já na segunda metade, Baskonia e Zalgiris Kaunas procuram acertar caminho rumo a uma série positiva que permita sonhar com o acesso ao playoff. Empatados na tabela, com as mesmas vitórias (9), lituanos e espanhóis têm uma desvantagem de dois triunfos para o último lugar de acesso à ronda seguinte, pelo que ainda podem sonhar em lá chegar. Ainda assim, para sonhar têm de vencer, algo que estão praticamente obrigados a conseguir.



Nesse sentido, os bascos procuram a sua segunda vitória consecutiva, a terceira em jogos caseiros, ao passo que os lituanos tentam o regresso aos triunfos depois de terem perdido há poucos dias diante do Anadolu Enes, por 96-91.



Ao lado dos bascos está também o passado recente, com vitórias nos últimos cinco encontros entre ambos os conjuntos, o mais recente deles em outubro no ano passado, com triunfo claríssimo por 70-58.

CÓD 216 Baskonia 1.65 Empate 10.87 Zalgiris Kaunas 2.3