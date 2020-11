Baskonia-Zenit: terceiro duelo para a Euroliga

Mais um duelo da Euroliga, com um embate entre Baskonia e Zenit, duas formações que entram em campo com as mesmas quatro vitórias, sendo que no caso dos bascos o registo refere-se a um total de oito partidas disputadas, enquanto nos russos diz respeito a seis jogos. Isto porque, devido à Covid-19, a formação de São Petersburgo deixou alguns encontros para trás, que poderão, em caso de vitória, significar uma subida acentuada do atual 10.º ao 2.º posto da tabela.



Um objetivo que poderão tentar deixar mais próximo no encontro desta segunda-feira, onde terão pela frente um Baskonia que nos últimos três jogos venceu sempre, incluíndo uma vitória na Liga ACB. Quanto aos russos, no mesmo período venceram dois encontros e perderam outro, todos da Euroliga.



Olhando a estatísticas da última dezena de partidas, o Baskonia tem uma média pontual de 83, para um total de 158 em média por partida. Quanto ao Zenit, uma equipa que venceu o primeiro período nos últimos seis duelos, tem uma média pontual de 78, para um total por jogo de 146.



Em relação ao confronto direto, há uma média de 134 pontos por jogo nos dois encontros já disputados, com a vantagem a ser ligeiramente do Baskonia, com 68 para 66. Ainda assim, note-se que o registo que mais importa, o das vitórias, está empatado com uma vitória para cada lado. Como será à terceira?

CÓD 473 Baskonia 1.61 Empate 10.87 Zenit 2.36