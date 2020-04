BATE Borisov-FC Slavia Mozyr: com um olho na final da Taça

Derrotado na primeira mão das 'meias' por 1-0, o BATE Borisov procura esta quarta-feira, a partir das 18 horas, assegurar um triunfo sobre o FC Slavia Mozyr que permita o acesso à final da Taça da Bielorrussa, num duelo no qual terá pela frente uma equipa perante a qual já jogou em duas ocasiões... perdendo ambas.



Será nesse contexto negativo que aparecerá esta partida, que ainda assim surge num dos melhores momentos dos de Borisov, que não perdem há três partidas (sempre sem sofrer golos), ao contrário do seu oponente, que vai em três encontros seguidos... sem ganhar.



Por outro lado, de registar que sete dos últimos nove duelo do Slavia Mozyr tiveram pelo menos três golos, sendo que em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram. Estatísticas para manter?

