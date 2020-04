BATE Borisov-FC Slavia Mozyr: tudo em aberto para se decidir quem será o finalista

O BATE Borisov recebe, esta quarta-feira, o FC Slavia Mozyr em jogo a contar para a 2.ª meia-final da Taça bielorrussa de futebol, num encontro em que a formação forasteira parte com a ligeira vantagem de um golo na vitória (1-0) em casa, consumado na 1.ª mão.



Nos últimos cinco jogos disputados, o BATE Borisov registou duas vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto que o FC Slavia Mozyr somou três triunfos, um empate e um desaire.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do BATE Borisov perante este adversário, com três vitórias nos últimos cinco duelos.

CÓD 102 BATE Borisov 1.31 Empate 3.82 FC Slavia Mozyr 6.68