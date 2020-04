O BATE Borisov recebe, este sábado, o Rukh Brest, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.

À entrada para esta jornada, o BATE Borisov posiciona-se no 14.º lugar, sem qualquer ponto conquistado, enquanto que o Rukh Brest encontra-se no 9.º posto, com 3 pontos.

Destaque para este que será o primeiro duelo entre as duas equipas.