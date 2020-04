BATE Borisov-Torpedo Zhodino: últimos duelos contradizem a atual posição das equipas

O BATE Borisov recebe, esta sexta-feira, o Torpedo Zhodino em jogo a contar para a 5.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.



À entrada para esta jornada, o BATE Borisov posiciona-se no 8.º posto da prova, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e duas derrotas nas quatro primeiras jornadas, enquanto que o Zhodino encontra-se na liderança da tabela classificativa, com 9 pontos, após somar três triunfos e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do BATE Borisov com três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, contra nenhum do Torpedo Zhodino.

CÓD 113 BATE Borisov 1.36 Empate 3.69 Torpedo Zhodino 5.99