Bath-Gloucester: equipa da casa em mau momento

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dia depois do Natal, a ação prossegue na Premiership inglesa, com um embate entre Bath e Gloucester, num duelo da 10.ª jornada que colocará frente a frente o 13.º e o 6.º, respetivamente.



Em último lugar, com 4 pontos, o Bath soma por derrotas os 9 duelos que disputou, ao passo que o Gloucester tem 28 pontos, fruto de 5 vitórias e 1 empate.



Olhando ao registo recente, contando todas as provas, o Bath leva doze partidas seguidas a perder, ao passo que o Gloucester ganhou sete dos últimos dez encontros que disputou.



No confronto direto há já uma partida disputada esta temporada, com um 'arraso' do Gloucester, num triunfo por 71-10. Irá repetir-se a história?

Por Record

Temas

premiership

gloucester

bath