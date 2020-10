Bay of Plenty-Canterbury: de olho no playoff

Encontro da sexta semana de partidas da Mitre 10 Cup, com o Bay of Plenty a receber a visita do Canterbury na madrugada de sábado, num embate que colocará frente a frente o sétimo e o quinto da Premiership Division.



Com 12 pontos, o conjunto da casa chega a este jogo vindo de uma moralizadora vitória em cas do Manawatu, que serviu para anular um registo de três desaires consecutivos. Quanto ao Canterbury, em sentido inverso, vem de um desaire caseiro perante o Waikato, numa partida na qual deixou escapar a possibilidade de se manter numa posição de acesso ao playoff.



No que ao confronto direto diz respeito, aí a vantagem é do Canterbury, com três triunfos consecutivos, tendo os dois mais recentes sido ganhos no reduto do Bay of Plenty. Ainda assim, note-se que estas duas equipas não se encontram desde 2018.

CÓD 518 Bay of Plenty 2.61 Empate 16.97 Canterbury 1.31