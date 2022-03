Bayer Leverkusen-Atalanta: italianos na frente da eliminatória

CÓD 160 B. Leverkusen 2.23 Empate 3.56 Atalanta 2.78

Depois do triunfo por 3-2 conseguido em solo italiano, a Atalanta visita esta quinta-feira o reduto do Bayer Leverkusen, numa segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa que promete emoções fortes e indefinição até final.Com a vantagem de ter ganho por 3-2 em casa, a Atalanta encara este jogo vinda de um empate perante o Génova, sem golos, e sem a contribuição de Duván Zapata. Josip Ilicic e Aleksey Miranchuk estão em dúvida.Do lado dos alemães, que no fim de semana perderam por 1-0 na receção ao Colónia, as baixas certas são Florian Wirtz, Karim Bellarabi e Andrey Lunev, ao passo que Patrik Schick, Robert Andrich e Jeremie Frimpong são dúvidas. Em termos estatísticos, o Bayer leva três jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer golo. Já em oito dos últimos dez encontros o total de golos chegou pelo menos aos 3, houve golos de ambas as equipas e o Bayer foi o primeiro conjunto a marcar.