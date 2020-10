Bayer Leverkusen-Augsburgo: farmacêuticos tentam manter tendência

Encontro de encerramento da jornada 5 da Bundesliga, com um duelo entre o Bayer Leverkusen e o Augsburgo, duas equipas que até ao momento estão a registar arranques de temporada relativamente positivos.



Com 7 pontos, fruto de duas vitórias, um empate e uma derrota, o conjunto visitante é aquele que entra com melhor registo em campo, ainda que curiosamente venha de dois jogos seguidos sem vencer, isto depois de ter começado a época com duas vitórias, incluíndo uma surpreendente diante do Borussia Dortmund. Um resultado que poderá servir de exemplo para este jogo, no qual não poderá contar com o auxílio de Jan Morávek e Alfred Finnbogason.



Quanto ao Leverkusen, que não terá Paulinho, Santiago Arias e Patrik Schick, apesar de estar um ponto abaixo, chega a este jogo ainda sem derrotas na atual temporada, com três vitórias e três empates (contando Liga Europa e Taça). Na prova europeia, refira-se, houve jogo a meio da semana e com um resultado bem motivador: uma goleada por 6-2 diante do Nice.



E motivador também é para os farmacêuticos o registo do confronto direto, com 19 jogos consecutivos sem perder diante deste Augsburgo e quatro vitórias nos últimos quatro encontros. Irá a série prevalecer?

CÓD 188 B. Leverkusen 1.55 Empate 4.13 Augsburgo 5.06