Bayer Leverkusen-Bayern Munique: decisão da Taça da Alemanha

Aí está o fecho da temporada na Alemanha, com o Bayer Leverkusen a defrontar o Bayern Munique na final da DFB Pokal, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que assinaram temporadas no campeonato bem distintas.



Os bávaros confirmaram a tradição e foram campeões de forma clara - com mais 13 pontos do que o segundo colocado -, ao passo que os farmacêuticos não passaram do quinto posto, com 63 pontos, a 2 do quarto Borussia M'gladbach.



Por outro lado, o Bayern chega a este jogo numa sequência de 21 jogos consecutivos sem perder, sendo que nos últimos 16 venceu sempre. Para mais, os bávaros foram a primeira equipa a marcar nos últimos cinco jogos, sendo que em nove dos últimos dez foi mesmo a equipa que chegou ao descanso na frente.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que houve golos de ambas as equipas nos últimos sete encontros, sendo que em seis desses jogos foi o Bayern a equipa a chegar ao intervalo na frente. De notar, por fim, que este será o terceiro jogo entre estes conjuntos na presente temporada, com uma vitória para cada lado e curiosamente sempre da equipa visitante: 2-1 para o Bayer e 4-2 para o Bayern. Como será agora em campo neutro?