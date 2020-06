Bayer Leverkusen-Bayern Munique: jogo grande da 30.ª jornada da Bundesliga

Bayer Leverkusen e Bayern Munique protagonizam, este sábado, aquele que tem tudo para ser o grande encontro da 30.ª jornada da Bundesliga, jogo que coloca frente a frente duas formações que se posicionam entre os primeiros cinco classificados da prova.

À entrada para esta ronda, o Bayer Leverkusen encontra-se no 5.º lugar, com 56 pontos, fruto de 17 vitórias, cinco empates e sete derrotas, enquanto que o Bayern Munique é líder isolado da tabela classificativa, com 67 pontos - mais sete que o 2.º classificado Borussia Dortmund -, após somar 21 triunfos, quatro empates e outras tantas derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato alemão, o Bayer Leverkusen registou quatro vitórias (Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach e Friburgo) e uma derrota (Wolfsburgo), enquanto que o Bayern Munique registou cinco triunfos (Augsburgo, Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund e Düsseldorf).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira superioridade do Bayern Munique, com três triunfos contra dois do Bayer Leverkusen nos últimos cinco duelos entre as duas formações. Como será desta vez?