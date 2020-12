Bayer Leverkusen-Bayern Munique: luta pela liderança da Bundesliga

Bayer Leverkusen e Bayern Munique defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Bundesliga, num encontro que colocará frente a frente os dois atuais primeiros classificados da prova, separados por apenas um ponto.

À entrada para esta ronda, o Bayer Leverkusen é líder isolado da tabela classificativa, com 28 pontos, fruto de oito vitórias e quatro empates, enquanto que o Bayern Munique encontra-se no 2.º lugar, com 27 pontos, após somar oito triunfos, três empates e uma derrota até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Bayer Leverkusen registou cinco vitórias consecutivas (Nice, Schalke 01, Slavia Praga, Hoffenheim e Colónia), ao passo que o Bayern Munique somou dois triunfos (Lokomotiv Moscovo e Wolfsburgo) e três empates (Atlético Madrid, RB Leipzig e Union Berlin).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos bávaros, conjunto que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Bayer Leverkusen a levar a vitória para casa em duas ocasiões.