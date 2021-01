Bayer Leverkusen-Dortmund: luta acesa pelo topo da Bundesliga

O Bayer Leverkusen recebe esta terça-feira o Borussia Dortmund em jogo a contar para a 17.ª jornada da Bundesliga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam o mesmo número de pontos à entrada para esta ronda.

Até ao momento, o Bayer Leverkusen posiciona-se no 3.º lugar, com 29 pontos, fruto de oito vitórias, cinco empates e três derrotas, enquanto que o Borussia Dortmund encontra-se no 4.º posto, com nove triunfos, dois empates e cinco derrotas até ao momento no campeonato alemão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram até ao momento inseridas, de notar que o Bayer Leverkusen registou uma vitória (Eintracht Frankfurt), um empate (Werder Bremen) e três derrotas (Bayern Munique, Eintracht Frankfurt e Union Berlim), ao passo que o Borussia Dortmund somou três triunfos (Braunschweig, Wolfsburgo e RB Leipzig), um empate (Mainz) e uma derrota (Union Berlim).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Borussia Dortmund, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações até ao momento, com o Bayer Leverkusen a vencer em apenas um confronto.