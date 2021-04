Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt: André Silva sempre em foco

Com André Silva sempre de mira afinada, o Eintracht Frankfurt visita este domingo o reduto do Bayer Leverkusen, num jogo da 31.ª jornada da Bundesliga no qual procura dar mais um passo rumo ao apuramento para a Liga dos Campeões do próximo ano.



Com 56 pontos, a equipa de Frankfurt entra em campo com vantagem de 4 para o Borussia Dortmund e será essa margem que tentará gerir, ainda que também possa tentar ascender ao terceiro lugar, que está à distância de apenas 1 ponto. Quanto ao Bayer, está em sexto, com 47 pontos, curiosamente com 4 pontos de avanço para o sétimo.



Olhando a estatísticas, de notar que sete dos últimos nove jogos do Eintracht tiveram golos de ambas as equipas, sendo que nesses mesmo nove apenas dois não tiveram pelo menos 3 tentos no total do marcador.



Quanto ao confronto direto, tendo em conta os dois jogos já disputados (com uma vitória para cada lado), há a destacar a estatística dos golos (pelo menos 3 nos últimos sete jogos; ambas a equipas marcar em cinco dos últimos sete) e ainda o facto do Eintracht ter sofrido nos últimos três.