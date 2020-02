Bayer Leverkusen-FC Porto: dragão na Alemanha contra a história

A viver uma segunda vida na Liga NOS, graças a uma recuperação de 6 pontos para o Benfica em duas jornadas, o FC Porto inicia esta quinta-feira a sua campanha nas rondas a eliminar da Liga Europa, com uma deslocação ao reduto dos alemães do Bayer Leverkusen, um adversário perante o qual nunca atuou em partidas oficiais.



Atualmente no no quinto posto da Bundesliga, com 40 pontos, os farmacêuticos entram em campo na sequência de três vitórias consecutivas, uma delas diante do Borussia Dortmund, num eletrizante encontro com sete golos. Aliás, golos é coisa que há com fartura nas partidas do Bayer - desde agosto que não há um nulo em duelos desta formação alemã.



Do outro lado estará um FC Porto motivado pela tal aproximação ao Benfica, mas também pelo registo recente de resultados, com cinco vitórias nos últimos seis jogos, uma delas perante as águias, por 3-2.



Apesar de não se terem defrontado, Bayer e FC Porto têm histórico de confrontos diante de equipas dos países contrários, sendo que os alemães são aqueles que mais razões têm para sorrir. Em oito encontros caseiros diante de equipas portuguesas, o Bayer venceu cinco e perdeu apenas dois, tendo o mais recente terminado numa vitória por 3-1 sobre o Sporting em 2015/16. Quanto ao FC Porto, já visitou equipas germânicas em 17 ocasiões, perdendo nove e ganhando somente três. Aliás, os dragões vão já em seis partidas seguidas sem ganhar na Alemanha (dois empates e quatro derrotas).

