Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers: alemães em boa posição

Vindo de uma vitória por 3-1 na primeira mão destes oitavos-de-final da Liga Europa, o Bayer Leverkusen recebe esta quinta-feira a visita do Rangers, num duelo no qual defenderá essa vantagem tendo em vista o acesso aos quartos-de-final da segunda prova de clubes da UEFA.



Sem jogar oficialmente há um mês, quando perdeu por 4-2 na final da Taça da Alemanha, o Bayer Leverkusen chega a este jogo relativamente menos desgastado, ao passo que os escoceses, por seu turno, já começaram oficialmente a sua nova temporada, tendo inclusivamente vencido o primeiro jogo que disputaram, ao baterem o Aberdeen por 1-0.



Aliás, de notar que o Rangers não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos oficiais que disputou, nos quais não sofreu qualquer golo, tendo em quatro deles chegado mesmo ao descanso na frente. Quanto ao Leverkusen, olhando apenas a dados na Liga Europa, vem de três jogos a vencer tanto ao intervalo como no final da partida, sendo que nesses mesmo três últimos duelos marcou pelo menos dois golos por encontro. Como será desta vez?

CÓD 105 B. Leverkusen 1.65 Empate 4.12 Glasgow Rangers 4.9