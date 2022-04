Bayer Leverkusen-RB Leipzig: separados por um ponto

CÓD 152 B. Leverkusen 2.87 Empate 3.42 RB Leipzig 2.23

Duelo de equipas separadas por apenas 1 ponto na tabela da Bundesliga, com um embate que promete entre B. Leverkusen e RB Leipzig. Em vantagem no arranque da ronda 30 está o conjunto de Leverkusen, com 52 pontos, contra os 51 dos de Leipzig.Será, por isso, uma partida que pode provocar mudanças na tabela e à qual as duas equipas chegam em momentos relativamente positivos. O sinal mais é dos visitantes, que chegam a este jogo com 13 encontros seguidos sem perder e uma vitória com apuramento para as meias-finais da Liga Europa na partida mais recente. Já o Leverkusen leva 3 partidas seguidas sem perder.Em termos individuais, o Bayer tem seis baixas certas - Florian Wirtz, Karim Bellarabi, Timothy Fosu-Mensah, Jeremie Frimpong e Amine Adli - e dois jogadores em dúvida - Julian Baumgartlinger e Jonathan Tah. Já do lado oposto, os de Leizpig apenas não poderão contar com Amadou Haïdara.Quanto ao confronto direto, nota para o registo de golos sofridos do Leverkusen, que já chega aos 11 encontros seguidos. Basicamente, desde que se defrontaram pela primeira vez em 2016, o Bayer sofreu sempre pelo menos um golo por jogo, algo que acaba por ajudar a justificar o registo de apenas duas vitórias contra as cinco do Leipzig. No mais recente, em novembro, curiosamente foi o Leverkusen a vencer, por 3-1. Haverá repetição do filme?