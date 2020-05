Bayer Leverkusen-Wolfsburgo: duelo com vista europeia

Poucas horas depois do arranque com um jogo de topo, a jornada 28 da Bundesliga segue ao final da tarde de terça-feira com um encontro que promete emoções fortes, com o Bayer Leverkusen a receber a visita do Wolfsburgo.



Moralizado pela recente fase, com 12 jogos consecutivos sem perder, os farmacêuticos entram em campo nesta partida depois de um fim de semana proveitoso, no qual conseguiram subir a uma posição europeia graças à vitória em Monchengladbach. Por outro lado, com esse resultado viram ser confirmado um talismã, com Tapsoba a chegar aos onze jogos consecutivos sem perder pelo Bayer.



Quanto ao Wolfsburgo, vem de uma derrota algo esperada ante o Borussia Dortmund, por 2-0, tentando neste duelo retomar o rumo dos triunfos, até porque tem a defender o sexto posto na tabela, um lugar de acesso à Liga Europa.



No que a confronto direto diz respeito, os dados apontam para uma vantagem do Bayer Leverkusen, uma equipa que foi a primeira equipa a marcar nos seis jogos mais recentes e que marcou sempre diante deste Wolfsburgo nos últimos vinte encontros. Por outro lado, de referir que em nove dos últimos dez jogos se registaram pelo menos três golos e que em cinco dos últimos sete ambas a equipas fizeram o gosto ao pé.

CÓD 108 B. Leverkusen 1.74 Empate 3.82 Wolfsburgo 4.03