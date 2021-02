Bayer Leverkusen-Young Boys: festival de golos será para manter?

Bayer Leverkusen e Young Boys defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que proporcionaram um autêntico festival de golos no duelo da primeira mão (3-4, favorável para os suíços).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Bayer Leverkusen registou uma vitória (Estugarda), dois empates (Mainz e Augsburgo) e duas derrotas (RW Essen e Young Boys), ao passo que o Young Boys somou cinco triunfos consecutivos (Lausanne - por duas vezes -, Lugano, Bayer Leverkusen e Servette).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da formação suíça, uma vez que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com o terceiro embate a terminar com um empate a dois golos.