Bayern Munique-Alba Berlim: duelo de topo na BBL

Duelo de topo na Bundesliga alemã (BBL), com o Bayern Munique a receber este domingo, a partir das 17 horas, a visita do Alba Berlim, num encontro que colocará frente a frente duas formações que estão empatadas no segundo posto, com os mesmos 46 pontos.



Neste que será o quarto encontro da época entre estas duas equipas - dois deles para a Euroliga -, o Alba tentará chegar ao segundo triunfo e equilibrar as contas neste particular, ao passo que os de Munique procurarão fechar a época com vantagem e, também, colocar para trás das costas as duas derrotas sofridas nos últimos dias, ambas para a Euroliga.



Olhando a questões pontuais, o Bayern conseguiu 80 pontos nos seus últimos dez jogos, contra os 83 conseguidos pelos de Berlim. Por outro lado, no total das partidas, os de Munique tiveram 156 em média, contra os 165 do Alba.



Por outro lado, olhando ao confronto direto, nos últimos dez encontros viu-se uma média pontual de 163, com 83 pontos da autoria do Bayern e 80 do Alba. Por outro lado, em oito dos últimos nove, apesar de ter apenas ganho um deles, o Alba foi a equipa que chegou ao final do primeiro quarto na frente.