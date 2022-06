Bayern Munique-Alba Berlim: segundo jogo da final da BBL

• Foto: Getty Images

Depois da vitória em casa, na sexta-feira, pelas 86-73, o Alba Berlim visita esta terça-feira o reduto do Bayern Munique, no segundo jogo da final da BBL, o campeonato alemão de basquetebol. Numa série à melhor de cinco jogos, os de Berlim sabem que vencer aqui representará um salto importante rumo à conquista do título, ao passo que para os bávaros a conta é inversa: vencer permite renascer na luta.



Primeiro na fase de grupos, com 54 pontos, o Alba foi o grande destaque da ronda inicial do campeonato, tendo depois deixado pelo caminho Bamberg e Ludwigsburg, ambos com triunfos por 3-0. E sempre com uma clareza incrível - a diferença menor num jogo foi de 5 pontos diante do Ludwigsburg, mas a média andou sempre acima dos 10. Contas feitas, o Alba leva já 17 jogos seguidos a ganhar e nos últimos 10 venceu sempre no primeiro quarto. Em termos pontuais, nos últimos 10 jogos o Alba chegou aos 92 em média.



Quanto ao Bayern, foi terceiro na fase regular com 50 pontos e no caminho até esta final afastou Chemnitz e Bonn, sendo que diante destes últimos foi obrigado a ir ao quinto jogo para carimbar o seu apuramento. Nos pontos, nos últimos 10 jogos a média pontual do Bayern é de 82.



Em termos de confronto direto, este será o sexto duelo da temporada entre ambas as equipas, havendo por agora 3 vitórias do Bayern e 2 do Alba. Nesses cinco encontros, refira-se, o Bayern chegou ao intervalo na frente em quatro deles. Em termos de pontos, a média dos últimos 10 jogos é de 159 no total, com 80 pontos a serem do Bayern e 79 do Alba.

Por Record