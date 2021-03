Bayern Munique-Anadolu Efes: duelo entre formações que figuram no top-5

Bayern Munique e Anadolu Efes defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se posicionam entre os cinco primeiros classificados da prova.

À entrada para esta ronda, o Bayern Munique encontra-se no 5.º lugar, com 18 vitórias (uma delas em OT) e onze derrotas (duas em OT), enquanto que o Anadolu Efes posiciona-se no 2.º posto, com 19 triunfos e dez desaires até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Bayern Munique registou quatro vitórias (Vechta, Basketball Braunschweig, Oldenburg e Bonn) e uma derrota (Baskonia), ao passo que o Anadolu Efes somou quatro triunfos (CSKA Moscovo, Zalgiris Kaunas, Gaziantep e Anadolu Efes) e uma derrota (Afyon Belediye).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Anadolu Efes, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas formações, com o Bayern Munique a levar a melhor em apenas uma ocasião.