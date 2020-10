Bayern Munique-At. Madrid: jogo grande na Alemanha

Dia de jogo grande na Allianz Arena, com o campeão europeu Bayern Munique a iniciar a defesa do seu estatuto com uma perigosa receção ao At. Madrid, uma equipa com a qual, curiosamente, tem um registo 'misto' no confronto direto. Há duas vitórias para cada lado, mas sempre para a equipa da casa - e sempre pela margem mínima.



Com quatro vitórias nos últimos quatro jogos, os bávaros entram em campo moralizados pelo que têm feito, até porque nos últimos meses foram raros os momentos negativos. Aliás, note-se que o Bayern Munique marca sempre desde 9 de fevereiro, numa longa série na qual foi 'distribuíndo' golos e goleadas a tudo e todos. Falando em golos, note-se que nos últimos sete jogos do Bayern se registaram pelo menos 3 golos, sendo que em cinco dos últimos seis encontros ambas as equipas marcaram. Por outro lado, o Bayern Munique foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos e chegou ao descanso na frente em quatro dos últimos cinco.



Quanto ao At. Madrid, vai em quatro jogos seguidos sem perder - duas vitórias e dois empates -, e tem já três encontros seguidos sem sofrer golos. Um registo que certamente não se importaria de repetir, mas que será fortemente colocado à prova neste duelo perante uma equipa que vai já em meio ano seguido sempre a marcar.



Por fim, olhar aos jogadores indisponíveis de ambos os lados: Leroy Sané e Tanguy Nianzou no Bayern; José Giménez e Sime Vrsaljko nos colchoneros.

