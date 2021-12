Bayern Munique-Barcelona: à atenção do Benfica

CÓD 110 Bayern Munique 1.57 Empate 4.25 Barcelona 4.14

Duelo de históricos e gigantes europeus na Baviera, numa partida do Grupo E da Liga dos Campeões na qual o Barcelona entra em campo com a possibilidade de se apurar para os oitavos-de-final da prova. Os catalães têm tudo do seu lado, bastando para tal ganhar em casa do Bayern Munique, mas o problema é que do lado oposto estará uma equipa alemã que venceu os cinco jogos já disputados e que conseguiu marcar 19 golos e sofreu apenas 3.Neste jogo sem Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati e Sergio Agüero, isto para lá de Dani Alves, o Barcelona até pode empatar ou perder, mas nesse caso só se apura se o Benfica não ganhar diante do Dínamo Kiev. A turma catalã, agora comandada por Xavi, vem de uma derrota diante do Betis por 1-0.Quanto ao Bayern, tem o tal super registo na Champions, chegando a esta partida vindo de um triunfo no clássico com o Borussia Dortmund, naquele que foi o terceiro encontro seguido a ganhar. Nessa partida, tal como em oito das anteriores nove, o marcador teve pelo menos 3 golos, sendo que tal como em cinco das últimas seis ambas as equipas marcaram. Em termos individuais, Marcel Sabitzer, Bouna Sarr, Josip Stanisic, Eric Maxim Choupo-Moting, Michaël Cuisance e Joshua Kimmich são cartas fora do baralho nos alemães.A fechar, um olhar ao confronto direto, no qual o Bayern leva três vitórias seguidas. Em seis dos últimos sete duelos houve golos de ambas as equipas, sendo que também no mesmo período o Bayern foi a primeira formação a marcar. Na primeira volta, na Catalunha, houve triunfo por 3-0.