Bayern Munique-Barcelona: catalães motivados após vitória no clássico

Depois de inícios de caminhada algo complicados, Bayern Munique e Barcelona encontram-se esta terça-feira na terceira jornada da fase regular da Euroliga, num jogo no qual os alemães tentarão a sua primeira vitória, depois de terem perdido os dois primeiros jogos que disputaram. Já os espanhóis começaram a perder e ganharam no mais recente.



Com Nicolas Laprovittola como melhor marcador e assistente (12 pontos e 4,5 assistências em média), o Barcelona entrará motivado em campo precisamente pela vitória que conseguiu na segunda ronda, onde bateu o Real Madrid por 75-73. Para mais, no plano interno os catalães venceram os dois jogos mais recentes, pelo que na prática levam três vitórias seguidas.



Quanto ao Bayern, tem duas derrotas em dois jogos na Euroliga, mas na Bundesliga está até bastante bem, com quatro vitórias em quatro jogos. Em termos individuais, Nick Weiler-Babb é o elemento em destaque, com 14 pontos e 4,5 assistências de média. Othello Hunter é o melhor ressaltador, com 8,5 de média.



Em termos de confronto direto, o balanço pontual dos últimos dez jogos é de 152 pontos, com o Barcelona a ser o responsável por 78 e o Bayern por 75. Na época passada, em sete jogos houve cinco vitórias do Barcelona e duas do Bayern.

Por Record