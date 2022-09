Bayern Munique-Barcelona: duelo de titãs na Alemanha

CÓD 106 Bayern Munique 1.74 Empate 4.25 Barcelona 3.7

Duelo de titãs na Allianz Arena, com Bayern Munique e Barcelona a encontrarem-se numa partida que colocará frente a frente os dois conjuntos que na primeira jornada do Grupo C da Champions conseguiram vitórias. O triunfo mais amplo foi dos catalães, que bateram sem grande surpresa o Viktoria Plzen por 5-1, ao passo que o Bayern, num jogo bem mais complexo, superou o Inter Milão por 2-0.Com Kingsley Coman como baixa e Bouna Sarr como dúvida, o Bayern Munique vai partir em busca do décimo jogo seguido sem perder, isto depois de nos primeiros nove duelos da época ter vencido seis e empatado três. Curiosamente um desses empates foi na ronda do fim de semana da Bundesliga, a dois diante do Estugarda.Quanto ao Barcelona, que se apresenta na máxima força, também não perdeu esta temporada e leva quatro jogos seguidos a ganhar. Em cinco dos últimos seis jogos foi mesmo a primeira equipa a marcar, havendo a particularidade de nesses seis duelos o marcador final ter tido sempre 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, Barça e Bayern são velhos conhecidos nas provas da UEFA, com o balanço recente a ser favorável aos bávaros, com quatro vitórias consecutivas. Por outro lado, em sete dos últimos oito foram também os primeiros a marcar. Nesses oito, refira-se, houve sete vitórias do Bayern e apenas uma do Barcelona.