Bayern Munique-Barcelona: duelo de titãs nos 'oitavos' da Libertadores

CÓD 339 Bayern Munique 2.8 Empate 14 Barcelona 1.47

Duelo de titãs nos playoff da Euroliga, com um embate entre Bayern Munique e Barcelona referente à 3.ª partida da série dos oitavos-de-final. Uma série que neste momento está empatada a um, depois do triunfo do Barcelona no primeiro encontro (77-67) e dos alemães no segundo (90-75).Quer isto dizer que os germânicos passam a ter do seu lado o factor casa, podendo no seu reduto carimbar o apuramento, isto caso consigam vencer os dois jogos que se vão disputar entre quarta e sexta-feira. Ainda assim, o ensaio geral para esse jogo não foi o melhor, já que no domingo os bávaros perderam ante o Hamburgo. Já o Barcelona ganhou ao Tenerife por 69-65.Olhando aos registos recentes, nos últimos dez jogos os duelos do Bayern tiveram uma média de 164 pontos, ao passo que no caso do Barcelona essa estatística fica-se pelos 159. Em termos de confronto direto, analisando também os últimos dez embates, o Barcelona tem liderança vantagem nos pontos em média, com 79 contra 77 dos alemães.Olhando, por fim, a individualidades, Andreas Obst é o homem dos pontos nos alemães nestes playoff, com 15, ao passo que do lado oposto o destaque é Nikola Mirotic, com 14.