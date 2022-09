Bayern Munique-Bayer Leverkusen: voltar a vencer é o objetivo

CÓD 208 Bayern Munique 1,32 Empate 5,75 B. Leverkusen 6,85

Regressa a Bundesliga, com o Bayern Munique a receber esta sexta-feira o Bayer Leverkusen num jogo no qual terá como principal objetivo colocar o ponto final numa inesperada série de quatro jogos seguidos sem ganhar - três empates e uma derrota. Pela frente estará um conjunto de Leverkusen que vive um início de época negativo, com apenas 5 pontos nos primeiros sete encontros e que até ao momento tem apenas uma vitória.Curiosamente, ambas as equipas estão também na Liga dos Campeões e aí até estão a fazer campanhas relativamente positivas. Especialmente o Bayern, que venceu os dois jogos que disputou, ao passo que o Bayer vem de uma vitória sobre o Atlético Madrid por 2-0 - depois de ter perdido ante o Club Brugge.No capítulo do confronto direto, o Bayern Munique leva seis jogos seguidos sem perder, tendo também marcado sempre pelo menos um golo na última dúzia de jogos diante deste Bayer Leverkusen. Nos últimos dez jogos, refira-se, em nove houve golos de ambas as equipas e em oito pelo menos 3 no total.