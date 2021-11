Bayern Munique-Benfica: águia com missão complicada

Com Julian Nagelsmann de volta ao banco de suplentes, o Bayern Munique procura esta terça-feira carimbar o apuramento para os oitavos-de-final da Champions e ainda o primeiro lugar no Grupo E, quando pelas 20 horas receber na Allianz Arena a visita do Benfica, uma equipa portuguesa que tentará conseguir algo que ainda ninguém conseguiu nesta prova este ano: marcar aos bávaros e travar a máquina alemã.



Com três vitórias, 12 golos marcados e nenhum sofrido, o Bayern venceu há duas semanas na Luz por 4-0, num jogo no qual esteve até ao último quarto de hora com dificuldades para desfazer o nulo. Mas assim que o fez... foi sempre a aviar. Acabou por ganhar de forma confortável tal como sucedeu no fim de semana, com o triunfo sobre o Union Berlim por 5-2, que serviu para afogar as mágoas após a humilhação da Taça na semana passada (0-5 diante do Borussia M'Gladbach.



Praticamente na máxima força - Lucas Hernández e Leon Goretzka são dúvidas - o Bayern tem algumas estatísticas a ter em conta, nomeadamente o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez jogos que disputou para todas as competições. Em todos eles, refira-se, o marcador teve pelo menos 3 golos.



Quanto ao Benfica, tem cinco baixas (Valentino Lazaro, Rodrigo Pinho, Gil Dias, André Almeida e Haris Seferovic) e chega a este jogo numa fase de menor fulgor, com apenas uma vitória nos últimos três e um empate no fim de semana diante do Estoril que valeu a perda da liderança no campeonato. Os encarnados, ainda assim, foram a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos - a exceção foi precisamente o jogo com os alemães.



Olhando, por fim ao confronto direto mais alargado, contando já o duelo de há duas semanas, o Bayern leva cinco jogos seguidos sem perder diante das águias e três a ganhar. Marcou nesses cinco duelos e em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo.

